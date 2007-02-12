Андрей Малахов борется со старением

Прибегнуть к услугам косметологов 35-летнего Андрея Малахова заставили издержки профессии Ежедневный телевизионный грим и свет софитов не лучшим образом сказываются на внешности телеведущего. Чтобы держать кожу лица в более или менее идеальном состоянии, Андрей решил пройти курс мезотерапии. – Я действительно пошел на этот шаг, чтобы предотвратить процесс быстрого старения кожи, – признался Малахов. Суть лечения заключается в том, что под кожу вводится специальный состав, который разглаживает уже имеющиеся морщины и препятствует образованию новых, а также делает кожу более упругой. Единственным недостатком этого метода является незначительный дискомфорт, связанный с действием препарата, пишет газета "Твой день". Но это ничуть не смутило популярного телеведущего, так как косметологи заверили его, что уже через пару дней покраснения на лице, оставшиеся после процедур, пройдут сами собой. Малахов уже не раз признавался, что не считает зазорным пользоваться услугами профессиональных врачей–косметологов. И вот теперь перешел от слов к делу. Телеведущий не стал ограничиваться на мезотерапии и по совету врачей сделал себе еще и витаминные уколы, состоящие из набора всех макро- и микроэлементов, необходимых организму в зимнее время. Кроме этого, Малахов продолжает посещать фитнес-центр, где пытается довести фигуру до идеального вида.