Валерия не собирается выступать на «Евровидении»

Валерия, вернувшись из продолжительного тура по Дальнему Востоку, выступила на праздничной вечеринке Love Radio в Кремле, посвященной Дню всех влюбленных. Певица сообщила NEWSmusic, что вовсе не собирается выдвигать свою кандидатуру на "Евровидение 2007". Валерия сказала, что была очень удивлена публикациями в интернете о своем якобы активном участии в работе отборочной комиссии Первого канала для выдвижения участника ближайшего "Евровидения" от России: - Мы даже не собирались участвовать в "Евровидении"! Дело в том, что у нас запланированы плотные гастроли на период проведения "Евровидения". Даже если Первый канал захочет видеть меня на конкурсе, я вряд ли отменю свои гастроли. Там уже продаются билеты! Продюсер Валерии Иосиф Пригожин уточнил, что никакой песни Валерии в отборочную комиссию даже не отдавалось: - Мы не отдавали туда своих песен. Те песни на английском языке, которые были записаны в Лондоне, предназначаются только для будущего англоязычного альбома Валерии. Ну посудите сами - как Валерия может ехать на "Евровидение"?! Это все равно, что предложить туда поехать Кристине Агилере или Бритни Спирс! Разве им нужен такой конкурс? Я вообще считаю, что после Димы Билана там делать нечего!