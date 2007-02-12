Лужков заразил Тимати

Известный рэппер Тимати последовал заразительному примеру столичного мэра и появился в ночном клубе с внушительным синяком под глазом. Нет, Тимати не падал, катаясь на лыжах. Фингал он заработал в результате драки из-за девушки. Но, если прежде рэппер старательно прятал «украшение» под густым слоем тонального крема, то в этот раз он пожаловал на тусовку без грима, пишет газета «Твой день». Впрочем, синяк ничуть не смущал рэппера, наоборот, в общении с девушками он всячески акцентировал внимание на этой детали. - Синяки только украшают мужчин, - с гордостью говорил подругам певец.