Песню Мурата споет его жена

Популярные российские певцы – друзья Мурата Насырова – в память о погибшем артисте решили выступить вместо него на той самой сцене, где в марте должен был состояться его сольный концерт. Уже подтвердили свое участие в концерте Диана Гурцкая, Жасмин, Алена Апина, «А-Студио», Марина Хлебникова, Николай Трубач... Ищет окно в гастролях «Непара». Жене Мурата уже позвонила Кристина Орбакайте, которая тоже хочет выступить на этом концерте... Желающих столько, что концерт может превратиться в марафон... Звезды собираются исполнить песни Мурата Насырова, пишет газета «Твой день». Как рассказал директор певца Александр Скурихин, в Москве подобный концерт пока невозможен – в таком виде, в каком он будет в Алма-Ате. Связано это с более жестким российским законодательством, по которому должно пройти не менее полугода, прежде чем такой концерт с его репертуаром будет возможно провести. И наследники должны дать разрешение на исполнение этих песен. Кстати, в Алма-Ате по тем же причинам исполнить песни артисты смогут, а вот показать их в эфире – нет. Последнюю песню Мурата о любви, которую он написал для Евровидения – «Ромео и Джульетта», на этом звездном концерте исполнит жена певца Наташа. И вот тут зрителей будет ждать сюрприз: частично прозвучит запись – мини-диск с голосом Мурата. Куплет поет Мурат, куплет – Наташа. Это будет первое исполнение новой песни на публике. – Наташа обязательно будет петь, – подтвердил Скурихин. – Она знает весь репертуар Мурата, она всегда ему подпевала.