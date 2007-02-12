Пенкин рад, что его не показывают по TV

12 февраля 2007, 15:15

Сольные концерты Сергея Пенкина, приуроченные к его дню рождения, который будет отмечаться 10 февраля, прошли с 7 по 9 февраля в МХАТе им. Горького. Именинник вышел на сцену в аляповатой леопардовой шляпе и такой же расцветки плаще, и сразу же предупредил зрителей, что качество исполнения песен будет зависеть только от того, как ему будут хлопать. «Будете плохо аплодировать, вообще фонограмму включу», - улыбаясь, предупредил Пенкин. После первой песни артист сразу же начал рассказывать, как он жалеет, что больше не существует ГЦКЗ «Россия». Мол, раньше он свои предпраздничные концерты играл исключительно там, а после сноса гостиницы подходящих мест и не осталось вовсе. «Кремлевский дворец слишком партийный для моих концертов, к тому же там плохой звук», - поделился своими соображениями певец. По поводу МХАТа он также высказался весьма прохладно, однако попросил зрителей аплодисментами поблагодарить сотрудников театра и даже посвятил им следующую песню. При ее исполнении Пенкин выпустил на сцену танцоров, которые впоследствии выходили почти на каждой песне, обнимался с бэк-вокалистками и бегал по сцене, невпопад стуча по барабанам и здороваясь со своими музыкантами, пишет InterMedia. Впечатление от шоу не смогли испортить даже отчаянно фонившие микрофоны. После этого трека к сцене даже принесли первые цветы, на что Пенкин, разулыбавшись, назвал дарительницу «своей шалуньей», вызвав бурный смех в зале. Сразу после этого он вместе с бэк-вокалистками убежал за кулисы, оставив танцоров развлекать зрителей. Через несколько минут он вышел на сцену весь в блесточках и рюшечках и сразу же представил публике свою новую песню: «Две руки твои – две нежные птицы». В зале включили свет, и герой вечера спустился в зал, чтобы пройтись по рядам и лично поздороваться со зрителями. Естественно, тут же ему надарили несколько охапок цветов, которые за певцом носил охранник. Этот выход в зал вызвал у зрителей бурный восторг, сопровождавшийся аплодисментами. «Да, именно так нужно мне аплодировать», - похвалил их певец. После антракта, во время которого все зрители, по словам Пенкина, должны были выпить по чашечке коньяка, на сцену вышла группа Quatro. Четверо голосистых молодых людей исполнили две композиции на итальянском, а вышедший на сцену Пенкин рассказал, что выступать на своем сольном концерте он их пригласил потому, что ребята – настоящие музыканты. «Они не звезды и не поют под фанеру, за это я их и люблю», - рассказал герой вечера. Во второй части концерта Пенкин радовал зрителей в основном классикой – начал с «Серенады» Шуберта, затем исполнил «Здесь хорошо» Рахманинова. Перед «Здесь хорошо» певец рассказал, что однажды услышал в самолете, как ее исполняет Сара Брайтман, и ему стало стыдно, что песню на русском поет иностранка. После этого случая он взял этот романс себе в репертуар. Сергей исполнил также несколько более известных песен: «O Sole Mio», при исполнении которой сравнивал своих зрителей с зайцами из «Ну, погоди!», «Oh Mаmmy Blue» и даже «Besame mucho». Пенкин рад, что его не показывают по телевизору: «Чем меньше Пенкина на телеэкранах, тем больше хочется видеть его живьем. Запретный плод сладок!» Под конец артист распрощался со зрителями, но не смог оставить их без финальной «Feelings». Спев только половину, он собрал цветы со сцены и ушел, однако никто из зала даже не подумал бежать к выходу. Продержав зрителя в напряжении несколько минут, Пенкин все же вернулся, уже переодетый в другой - не менее мерцающий - костюм, и допел песню.

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