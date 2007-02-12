Белорусы экономят на Колдуне каждую копейку

- Официально заявляем: Колдун едет, музыка Киркорова, текст Кавалеряна! - с огромным удовольствием объявил Александр Тиханович на пресс-конференции. - Проблемы с авторами и Национальной Музыкальной Корпорацией, с которой у Колдуна был контракт, улажены! - Команда, которая работала с Димой Биланом, будет работать и с Колдуном. Яна Рудковская, Филипп Киркоров! Номер будут ставить в Греции, те же, кто готовил номера Елена Папаризу и Димы Билана! – рассказал Тиханович. - Киркоров звонил из Марокко: «Я тут ходил по базару, купил Диме костюмчик классный, пусть будет в имидже!» Я говорю, в каком?! «Колдуна»! Бюджет у Колдуна «немногим больше», чем был у Смоловой. Организаторы признались, что экономят каждую копейку. Промопродукцию будут создавать в Москве, а печатать - в Беларуси, так дешевле. Даже маршрут промо туров рассчитывают так, чтобы было дешевле, пишет «Комсомольская правда – Белоруссия». Когда зазвонил телефон у Дмитрия Баранова, одного из организаторов, все услышали Work Your Magic Колдуна. - Мы там решили на все наши телефоны поставить рингтоном эту мелодию! - сказала Анастасия Тиханович. - Кроме меня, - добавил Александр Григорьевич. - Я, конечно, за молодежь рад. Но мне это лишнее... Самые сложные вопросы озвучил Юрий Азаренок, замглавы Белтелерадиокомпании: - Договоренность с Национальной Музыкальной Корпорацией достигнута. На основе этого документа они передают нам... Ну, не то чтобы права... - Дают разрешение на сотрудничество Димы Колдуна и наше в рамках конкурса «Евровидение», - подсказал главный юрист компании Руслан Жукович. - После заключения этого договора, честно скажу, мы наше юридическое управление премировали! - признался Азаренок. После пресс-конференции Руслану Жукович объяснил: - С нами Колдун поработает недолго. До конца «Евровидения-2007». Почему были вопросы, я не понимаю. Их объяснения «мы не думали, что он пройдет» звучат по-детски...