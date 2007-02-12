УЖАС! Дана Борисова не следит за собой

Известная телеведущая Дана Борисова считает, что хотя бы раз в году можно расслабиться и перестать следить за собственной фигурой. Сейчас в жизни Даны наступил как раз такой период. На этой неделе по всей стране начали праздновать Масленицу, которая не обходится без запретных при соблюдении любых диет блинов. Некоторые девушки находят в себе силы воздержаться от вкусного соблазна, но Дана Борисова предпочитает пожертвовать фигурой. "Очень люблю Масленицу, - говорит телезвезда. - Это праздник из детства. Помню, как мама обязательно блинчики готовила... Я выросла и продолжаю эту традицию". "Конечно, понимаю: нужно держать форму и заботиться о своей фигуре, но иногда можно ведь и отступить от правил, - считает Дана. - С удовольствием пеку блины. А тесто для них такое же, как и у всех прочих домашних хозяек: яйца, мука, молоко..." По словам Даны, интереснее всего блины с начинкой: с мясом, рыбой или икрой. Но больше всего сама телеведущая любит блинчики с творогом, пишет "Труд". Впрочем, в Масленице телеведущую привлекают не только блины. "В последнее время на улицах Москвы на масленичную неделю разворачиваются настоящие представления. Я, правда, на них не бываю, - сетует Борисова. - Времени нет, а так бы с удовольствием... "