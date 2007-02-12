Кайли Миноуг открыла выставку собственных нарядов

В Лондоне выставку собственных платьев устроила легенда шоу-бизнеса Кайли Миноуг, а совсем молодая поп-звезда Мика посвятил выходу своего первого альбома целую вечеринку – в лучших традициях бразильских карнавалов. В лондонском музее Виктории и Альберта открылась выставка Кайли, посвященная одежде австралийской дивы. Интересно, что основой экспозиции стала коллекция костюмов и аксессуаров, которую Кайли подарила музею Мельбурна 4 года назад. А это 600 вещей, среди которых работы ведущих модельеров. Сама виновница праздника также посетила выставку. Кайли Миноуг, певица: «Это странное чувство. Когда-то я отдала все эти платья, но теперь вижу их отдельно. Без меня внутри. Удивительно. Впрочем, поскольку их назначение сразу было развлекать, то теперь все могут развлечься, подойдя к ним вплотную и даже пощупав». Впрочем, это не единое событие этих дней. В другом районе Лондона гремела вечеринка начинающего поп-певца по имени Мика. Он родился в Ливане, впрочем довольно быстро постиг тенденции современного мейнстрима, в результате первые же его песни принесли ему популярность. Мика, певец: «Вот наконец вышел мой альбом. Там я несколько заигрываю с собственными мечтами и некоторые вроде сбываются». Его хит «ГРЕЙС КЕЛЛИ» появился на верхушках британских чартов еще в прошлом году. С тех пор Мика вел себя довольно сдержанно – в частности, о сексуальной ориентации ни слова. Но и это не остановило представителей сексуальных меньшинств, которые считают его своим. Они десятками набились в небольшой ночной клуб. Но даже если вы пропустили эту вечеринку и не успели на выставку Кайле Миноуг – не унывайте. Британцы выпустили специальную карту для туристов-меломанов. Так что теперь всегда можно будет путешествовать по музыкальным изюминкам Туманного Альбиона.