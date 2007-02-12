Тамара Гвердцители стала петь песни Кима Брейтбурга

Певица Тамара Гвердцители начала сотрудничать с композитором Кимом Брейтбургом. В настоящее время г-н Брейтбург написал для певицы уже три композиции – «Воздушный поцелуй», «Маленькое сердце», которые грузинская певица уже исполняла на своих выступлениях, и пока что никому не известную песню «Кармен», премьера которой состоится в программе «Новые песни о главном». Если в дальнейшем сотрудничество будет складываться также гладко, то уже весной планируется выпуск альбома Тамары Гвердцители, куда будут включены композиции, написанные Кимом Брейтбургом. А после - возможен и их большой концерт на одной из центральных столичных площадок, отмечает Intermedia.