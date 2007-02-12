Со всеми жалобами теперь обращайтесь к Якубовичу (ФОТО)

Леонид Якубович теперь будет не только получать подарки от участников телешоу «Поле чудес», но, наконец, и людям от известного ведущего чего-то таки перепадет. Отныне к Якубовичу можно обращаться …с жалобами на жизнь. Новая программа так и называется «Жалобная книга». Можно рассказать о своих обидах, об обманщиках, о причиненном ущербе. Каждую жалобу Якубович внимательно рассмотрит. Ведущий пригласит в студию пострадавшего и тех, к кому предъявлены претензии, в студию. Им придется объяснить свои действия гостям и миллионам телезрителей. Помимо участников конфликта, в студии будут присутствовать эксперты - люди, которые компетентны в этом вопросе – депутаты, чиновники высокого ранга. Например, на съемках пилотного выпуска программы известный адвокат Анатолий Кучерена взял под свою опеку одну из жалоб. Одна мебельная компания продала семье стенку, которая оказалась радиоактивной. Из-за этой мебели люди пострадали, но они так и не смогли добиться того, чтобы магазин вернул им деньги. Благодаря программе и участию Кучерены изготовитель мебели не только компенсировал стоимость стенки, но и возместил потраченные на лечение деньги в размере 100 тысяч рублей. В «Жалобную книгу» обращаются с самыми серьезными проблемами. В первых выпусках программы, например, будут рассмотрены такие жалобы: врачебная ошибка, в результате которой умер ребенок, некачественные продукты, употребление которых привело к серьезным последствиям для здоровья, автокатастрофа, из-за которой погибли люди, а виновника аварии осудили условно.