Назван новый исполнитель роли Терминатора

Новой исполнительницей роли Терминатора станет актриса Саммер Глау (Summer Glau), получившая известность после участия в фильме "Миссия "Серенити". Такой вывод сделали корреспонденты IGN Entertainment, взявшие интервью у актрисы. По утверждению Глау, она занята в проекте компании FOX, о котором она не имеет права распространяться. "Это будет сюрприз для всех, - прокомментировала актриса. - Но эта таинственность буквально сводит меня с ума, потому что они уже назвали многих участников этого фильма и их роли, а мне пока запрещено говорить об этом". Сотрудники IGN, получившие в свое распоряжение график работ компании FOX, обнаружили, что на момент этого интервью шли съемки пилотных серий фильма "Хроники Сары Коннор", которые являются телевизионным продолжением полнометражной картины "Терминатор 2. Судный день". Как известно, роль Сары Коннор играет в нем Лена Хэди (Lena Headey), а подросшего Джона Коннора - Томас Деккер (Thomas Dekker). Таинственность, которая окружает персонаж Саммер Глау, и позволила сделать вывод о том, что актрисе, которой уже довелось в "Серенити" сыграть запрограммированную убийцу, досталась роль очередного киборга из будущего. Информацию об участии Саммер Глау в проекте "Хроники Сары Коннор" подтверждает и издание Variety. Напомним, что телесериал расскажет о событиях, произошедших между "Судным днем" и "Восстанием машин". По сюжету, Сара Коннор со своим 15-летним сыном сражаются с прибывшим из будущего машинами, которые все еще не теряют надежду уничтожить будущего спасителя человечества.