Виски для Антонова искали по всему городу

Концерт Юрия Антонова переносился два раза - в обоих случаях приехать в Волгоград артисту мешали приступы почечно-каменной болезни. За день до гастролей его отправляли на операционный стол. Поэтому многие уже и не верили, что увидят кумира. Но вопреки всему Антонов приехал. Восстановить силы помогла поездка в Арабские Эмираты, откуда он прилетел накануне. С первых же минут стало понятно, что артист чересчур придирчив и капризен. Первое, что он попросил - фрукты. Причем в изобилии. Антонов пожелал откушать ананасов, мандаринов, грейпфрутов и клубники. Последнее певец любит особенно. На корзинку с витаминами ушло 1200 рублей. А вот свежеотжатого грейпфрутового сока найти не удалось, поэтому грейпфрутово-апельсиновый, который предложили взамен, организаторы теперь пьют сами, пишет «Комсомольская правда». Одно из главных требований Антонова - виски. Как оказалось, певец очень любит этот алкогольный напиток, коллекционирует вкусы и в каждом городе пьет разные марки. В Волгограде попросил принести Blue Label. Организаторы, чтобы найти именно эту бутылку, весь день обзванивали местные магазины и, наконец, нашли в фирменном коньячном бутике. От цены на этикетке пробил пот - бутылка обошлась в 7 тысяч рублей. Показал свой характер Юрий Антонов и на концертной площадке. Оказывается, он сам лично привык контролировать все организационные вопросы. Поэтому долго возмущался, увидев, что подиум для барабанщика вместо указанных в райдере 120 сантиметров соорудили только на 90. Пришлось срочно переделывать. - Капризы? Да не сказал бы, - комментирует главный организатор концерта, директор «Молодежно-досугового центра» Игорь Ткаченко. - Фрукты? Да разве нам трудно сделать приятное артисту?! А виски… Ну, каждый имеет право на свои пристрастия. В остальном же Юрий Михайлович все говорил и требовал по делу. Заботился в первую очередь о зрителе.