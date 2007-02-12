Киркорова разорили

Филипп Киркоров, который взялся помогать претенденту на "Евровидение" от Белоруссии Диме Колдуну, исполнен негодования. По словам артиста, ему приходится платить за продвижение победителя последней "Фабрики звезд" из собственного кармана. "Никакого серьезного государственного финансирования этого проекта нет! – негодует Филипп. - Но так же нельзя - просто запрячь Киркорова и поехать!" По словам артиста, на съемки клипа Димы Колдуна ему приходится отдавать свои собственные деньги. "Киркоров сегодня даже не вкладывает, а закладывает за Колдуна СВОИ деньги. Не оргкомитет, не Белтелерадиокомпания, а я – Филипп Киркоров. Клип снимается на двух языках, английском и русском. Бюджет очень большой. А по-другому никак, - переживает Филипп. - Выходить на европейский уровень с клипом, снятым абы-как и абы-где, артист не имеет права, если ввязывается в "Евровидение"! Даже концертные наряды для молодого "фабриканта" Филиппу Киркорову приходится приобретать на личные деньги. Правда, на вопрос о костюме певец отреагировал болезненно. "А вас только костюмчик интересует, да?! Вас, журналистов, только костюмчики и интересуют, которые я Колдуну купил. Еще спросите, мой ли он любовник? Отвечаю - не любовник! Достаточно?!" – вскипел Филипп. "А парень не одет! – продолжил он. - Победил на "Фабрике звезд" и никому все это время был не нужен. Сам себе пробивал дорогу на "Евровидение". И песню бы ему никто не написал. Да, я закладывал свои деньги, возил Колдуна в Грецию. Музыканты работали над треком, делали аранжировку, Кавалерян текст. Пришлось и Кавалеряну мне заплатить, а то хотел отозвать текст обратно. Такое ощущение, что альтруизмом страдает только Киркоров, который один что-то еще делает, чтобы дело не тормозилось. Пока Колдун съездил только в Испанию с грандиозным успехом. Я оплатил поездку. Впереди еще много поездок: а на какие деньги? На деньги Киркорова? По-моему, это наглость! На какие деньги будет создаваться промопродукция, сингл. Европа делает фейерверки из своих артистов, заваливает промопродукцией, устраивает вечера. Стыдно сказать, какие вечеринки для нищих устраивают наши страны, просто позор. А потом мы удивляемся: почему к нам такое отношение? Почему от нас отмахиваются?" Филипп Киркоров уже готов к тому, что потраченные им деньги не вернутся. Однако устраивать скандала он не хочет. "Что вы думаете, я заберу песню у Колдуна и скажу: "Знаете! Посылайте Диану Гурцкая!" Меня зовут Филипп Киркоров! Я не могу это сделать! – говорит Филипп. - Но я не банк и не ломбард!" Колдуна Филипп называет "бедным парнем" и искренне его жалеет, пишет "КП в Белоруссии". Сам Дима сейчас предпочитает о плохом не думать и с удовольствием рассказывает о съемках клипа. "Планируем снять за два дня, в каком-то театре, - рассказал Колдун. - Сюжет раскрывать не буду, но магическая шляпа и плащ могут и понадобиться".