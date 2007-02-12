Анна Николь Смит: смертельная инфекция после пластической операции?

Появились новые предположения причины смерти Анны Николь Смит (Anna Nicole Smith). По сообщению американских медиа агентств, Анна незадолго до смерти подверглась оперативному вмешательству пластических хирургов, ей подкорректировали ранее вставленный в грудь силиконовый имплантант. Люди из окружения Анны Николь Смит утверждают, что после этого она чувствовала себя не важно и до самой смерти у неё были похожие на вирус гриппа симптомы. Предпологается, что во время операции была занесена инфекция, которая в совокупности с обезболивающими средствами привела к инфаркту. По статистике количество смертельных случаев в пластической хирургии всего 1 на 57000 операций.