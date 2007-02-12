ШОК! Зверев готов отравить Лазарева из-за Билана!

Сергей Зверев, как и его боевая подруга Ксения Собчак, никак не может обойтись без скандальных заявлений и поступков. В минувший уикенд на церемонии ZD Awards, новоиспеченный певец пообещал "отравить Сергея Лазарева". Так Сергей отреагировал на вручение своему тезке приза в номинации "Солист года". Зверев хотел, чтобы заветная статуэтка досталась его другу Диме Билану. Организаторы церемонии вежливо попросили именитого цирюльника не делать этого на церемонии. К счастью, Зверев на эту просьбу ответил положительно и Лазарев не пострадал. Диме Билану не досталась также и награда "Видео года", на этот раз уже по вине Филиппа Киркорова. Певица Лолита, обошла Билана, став "Персоной года" по мнению читателей МК. Таким образом, музыкальных наград Дима не получил и удостоился только звания "Sexy". Такую же премию среди девушек получила Жанна Фриске из рук самого Олега Газманова: "Программа президента по демографической политике будет выполняться легче с появлением образа Жанны Фриске". Сам певец указ президента выполняет исправно и признается: "Третью жизнь проживаю глазами своего третьего ребенка". Церемония была богата на сенсационные дуэты. Людмила Гурченко променяла слащавые песни с Борисом Моисеевым на русский рок. Сначала она спела вместе с группой Uma2rmaн песню "Проститься". А потом уже сольно исполнила композицию Земфиры "Хочешь".Честно говоря, когда измученная пластическими операциями стареющая актриса надрывным голосом пела "Пожалуйста, не умирай! Или мне придется тоже!" волна холода проходила по спине. Людмиле Марковне вручили премию за вдохновение. Борис Моисеев, оставшийся без именитой партнерши, нашел себе новую – певицу Сону. Борису организаторы доверили вручать награду "Альтернативе года". Ей оказалась группа "Пелагея". Моисеев встал на колени перед солисткой группы и со словами "Альтернатива – это гениальность", вручил изумленной певице приз. София Ротару была удостоена награды "Народная любовь". По словам ведущего концерта Артура Гаспаряна "Ротару дорога нам так же, как молдавское вино, но запретить ее, как молдавское вино, нельзя, потому что народ тогда выйдет на улицы". Зрители подтвердили это долгими аплодисментами. А София Михайловна, расчувствовавшись, спела на бис.