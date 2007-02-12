На «ВИА Гру» напал краснодарский маньяк

Солисток «ВИА Гры» едва не похитил поклонник. Песни девушек так восхитили одного из бизнесменов Краснодара, что после концерта он предложил им сходить вместе в ресторан и познакомиться там поближе. Украинские красотки предложение отклонили и отправились на своем лимузине в отель. А поклонник... поехал за ними! Сначала он пытался подрезать лимузин звезд, а потом и вовсе перегородил дорогу. На помощь девушкам вышла их охрана и поклоннику пришлось удалиться. - Мы до сих пор от шока отойти не можем, - призналась «ТД» Вера Брежнева. - Такая навязчивость ужасна.