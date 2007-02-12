Гвен Стефани намерена завести второго ребенка

На днях Гвен Стефани рассказала, чем она будет заниматься после окончания турне в поддержку ее альбома “The Sweet Escape”. Певица не устает повторять, что она, возможно, вернется в No Doubt и оставит свою сольную карьеру. Однако Гвен (Gwen Stefani) думает не только о работе. Исполнительница заявила, что собирается завести еще одного ребенка (у Стефани есть 8-месячный сын Кингстон) и что по ее возвращении с гастролей они с ее мужем Гэвином Россдейлом (Gavin Rossdale) "займутся этим вопросом". Кстати, певица также сообщила, что во время своей второй беременности она не собирается ни выступать, ни покидать Соединенные Штаты, как это было в первый раз.