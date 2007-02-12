Украинская циркачка победила на мировом цирковом конкурсе

Дончанка Екатерина Корнева победила на Всемирном фестивале циркового искусства, который завершился 4 февраля в Монте-Карло. Восемнадцатилетняя Екатерина, воспитанница народной цирковой студии "Мрия" Дворца культуры "Металлургов", взяла бронзовый приз на юношеском фестивале, в котором участвуют артисты в возрасте до 21-г года. В финал конкурса вышли 12 артистов из 180, Екатерина Корнева была единственной представительницей Украины. Золото Монте-Карло досталось эквилибристке из Китая. Екатерина представила на суд жюри номер "воздушное кольцо": она исполняла трюки с металлическим обручем, закрепленным под куполом цирка.