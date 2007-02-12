Филипп Киркоров: Колдун не мой любовник

На одном из белорусских каналов в четверг, 8 февраля, шла программа о подготовке к «Евровидению - 2007». С Филиппом Киркоровым связались по телефону прямо из студии. Пока Филипп Бедросович рассказывал о том, как все сказочно и замечательно, все шло спокойно. Но неожиданно Филипп выпалил: «Я не понимаю, почему Киркоров должен снимать клип Колдуну за свои деньги?» И добавил, что, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к президенту Беларуси Александру Лукашенко помочь решить финансовый вопрос. Было очевидно, что такого от Фили никто не ожидал. Улыбки стали натянутыми. Связь прервалась. Сразу после эфира «Комсомольская правда - Белоруссия» связалась с королем российской поп-сцены. - Филипп, все ли хорошо с подготовкой Димы к Евровидению? - Далеко не все хорошо! Если бы было все хорошо, я бы не спрашивал, почему должен снимать клип на свои деньги. Тормознули подготовку к конкурсу, которая вроде бы началась... Мешают бюрократические проволочки! Когда 22-го Колдун выиграл отборочный тур, сказали, на следующий день будет собираться на совет комитет по подготовке. Сегодня какое? 9 февраля! До сих пор никакой комитет нигде не собирался. Зачем тогда было проводить так рано финал? Никакого серьезного государственного финансирования этого проекта нет! Но так же нельзя - просто запрячь Киркорова и поехать! А потом ваши же газеты напишут, как с Агурбаш, что Киркоров стал миллионером. Какое стал миллионером?! Киркоров сегодня даже не вкладывает, а закладывает за Колдуна СВОИ деньги. Не оргкомитет, не Белтелерадиокомпания, а я – Филипп Киркоров. Клип снимается на двух языках, английском и русском. Бюджет очень большой. А по другому никак. Выходить на европейский уровень с клипом, снятым абы-как и абы-где, артист не имеет права, если ввязывается в «Евровидение»! - О каких суммах идет речь? - Я не финансист. Но никто не говорит, что речь идет о миллионах. Вы прекрасно ориентируетесь в ценах на клипы. «Евровидение» - это как Олимпийские игры. Почему-то спортсменов и одевают, и обувают, за ними смотрят. И никто не спрашивает, сколько это стоит. Для музыкального мира «Евровидение» - это те же Олимпийские игры. К сожалению, ни докричаться, ни достучаться ни Дима, ни Александр Тиханович не может ни до кого! Но зато ваши журналисты только и пишут - песня такая, песня сякая! А почему никто не задает вопросы тем спонсорам, меценатам, которые так себя били в грудь 22-го декабря во время победы Димы на отборочном туре: «Все, Филипп! За вами Беларусь! За вами государственная телерадиокомпания!» Раз увидели, что за эту историю взялся Киркоров, который знает «Евровидение», так и решили успокоиться?! Запрягли и поехали?! Но это нечестно! Естественно, Александр Тиханович не хочет поднимать скандал. Все надеется решить миром. Я понимаю, ему тут жить. Но если молчать, проблемы так и останутся до мая. Я знаю, что самый главный человек в Беларуси, который назначил Тихановича ответственным за «Евровидение» и поставил все на карту, сказал: «Мне нужна победа Беларуси!» А чиновники не решают вопрос. Неужели Тихановичу каждый раз бегать к первому лицу? Я решаю этот вопрос публичными заявлениями - по телевидению, на радио. Может быть, услышит президент? - Говорили, что вы недавно были в Марокко и купили для Димы новый костюмчик? - А вас только костюмчик интересует, да?! Вас, журналистов, только костюмчики и интересуют, которые я Колдуну купил. Еще спросите, мой ли он любовник? Отвечаю - не любовник! Достаточно?! - Филипп, да мы даже не думали задавать вам этот вопрос!.. - А парень не одет! Победил на «Фабрике звезд» и никому все это время был не нужен. Сам себе пробивал дорогу на «Евровидение». И песню бы ему никто не написал. Да, я закладывал свои деньги, возил Колдуна в Грецию. Музыканты работали над треком, делали аранжировку, Кавалерян текст. Пришлось и Кавалеряну мне заплатить, а то хотел отозвать текст обратно. Такое ощущение, что альтруизмом страдает только Киркоров, который один что-то еще делает, чтобы дело не тормозилось. Пока Колдун съездил только в Испанию с грандиозным успехом. Я оплатил поездку. Впереди еще много поездок: а на какие деньги? На деньги Киркорова? По-моему, это наглость! На какие деньги будет создаваться промопродукция, сингл. Европа делает фейерверки из своих артистов, заваливает промопродукцией, устраивает вечера. Стыдно сказать, какие вечеринки для нищих устраивают наши страны, просто позор. А потом мы удивляемся: почему к нам такое отношение? Почему от нас отмахиваются? Какое «Евровидение», если мы не можем заплатить своему артисту за студию, за промотур? Это не такие большие деньги. Ведь в течение двух месяцев перед «Евровидением» в каждой стране на Диму должен работать пресс-секретарь. Такие специально обученные люди существуют, но никто даром работать не будет. Наверное, я вам не открою Америку - за каждый эфир, чтобы раскрутить песню, платят деньги. Если за тобой не стоит серьезная звукозаписывающая компания с мировым именем. Если нет богатого папы, который может позволить своей дочери второе место на «Евровидении». В ситуации с Белоруссией я знаю: ваш президент поставил задачу достойно провести это мероприятие! - Говорят, белорусская сторона пару недель назад ездила заключать с вами контракт? - Контракт ездили заключать с компанией, у которой права на Диму Колдуна. А я к этому имею какое отношение? Я - композитор в этой истории. - Филипп, а если деньги так и не поступят... - Что вы думаете, я заберу песню у Колдуна и скажу: «Знаете! Посылайте Диану Гурцкая!» Меня зовут Филипп Киркоров! Я не могу это сделать! Но я не банк и не ломбард! А Колдун – бедный парень, мне больше всего жалко его. Хочет выиграть, есть шансы попасть в финал, а это все нервы! Понимаю, был бы Колдун хотя бы моим артистом, и в случае его выигрыша я бы мог рассчитывать на прибыль. Тогда можно работать, вкладывать... Но Дима Колдун певец продюсерского центра Дробыша. Никаких акций и долей в этом проекте у меня нет. А чтобы все сейчас достойно подготовить к маю, мне нужно остановить свой гастрольный график на четыре месяца. Но у меня же коллектив – балет, музыканты. Я должен как-то компенсировать им то время, пока они будут сидеть без работы? Вот все очень любят подсчитывать доходы Киркорова. Расходы Киркорова никогда не учитываются! Почему? Это абсурдная ситуация! - Филипп, в марте вы приедете в Минск с гастролями. Вы не планируете встречу с президентом Беларуси? - Если президент прочитает этот материал и у него появится желание поговорить со мной, мне есть многое что предложить и что сказать. Я с удовольствием с ним встречусь. Знаю, что ваш президент хорошо относится к моему творчеству и знает мое отношение к нему. А помощники знают мой телефон. Если встреча произойдет, поверьте мне, нам есть о чем поговорить. Больше всего в сложившейся ситуации мне жалко двух людей - Колдуна и себя. Вот проиграем с такой подготовкой, потом объясняй всем, почему вышел ТАКОЙ результат. И все оглобли опять полетят в Киркорова. Я же не буду потом всем рассказывать, что Киркоров с Тихановичем не смог потянуть весь моральный и материальный груз! А ведь как начиналось: я приехал на отборочный тур, увидел эту великолепную организацию - уровень сцены, гости - Билан, Карола... Я обалдел! Думаю: вот, молодцы! Россия вон вообще отборочный тур не проводила. А белорусы, думаю, молодцы! Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим! На мой взгляд, в этом году вы выбрали достойного артиста. Но как можно что-то делать с таким отношением? Куда это годится?.. - Филипп, когда нужно финансирование? - Ситуация такая. Предоплату за клип я уже отдал. 12 числа, в понедельник, я должен отдать остальную частью. Вы реальный человек, вы понимаете, что сегодня пятница. И в понедельник я опять отдам свои деньги. 12 марта в Финляндии собираются все главы телекомпаний, где они должны обменяться видеоклипами, промопродукцией, дисками. Чтобы 12 марта вся продукция была готова, надо было начинать ее делать вчера! На следующий день после передачи мы дозвонились Александру Тихановичу: - Передача была в записи, а не в прямом эфире, - сказал Александр Григорьевич. - Съемка была раньше, еще до вчерашней пресс-конференции... Это обыкновенный вопрос, заложил денег, даже не заложил, а просто договорился, что мы оплатим, и все. Мы не можем останавливаться. Есть эти деньги, нет - мы работаем просто, вот и все. - А сейчас как, перевели эти деньги? - Я не буду отвечать на этот вопрос. Все нормально, все абсолютно нормально.





