Пудовкина арестовали сразу после суда

Судебное слушание над Сергеем Пудовкиным, которое состоялось в минувшую пятницу в Амстердаме, закончилось его повторным арестом прямо в зале суда. Напомним, конфликт с амстердамскими пограничниками возник из-за полотна, на котором золотыми нитями вышито изображение Витаса. Экспертиза признала эту картину произведением искусства, имеющим высокую художественную ценность и требующим специального разрешения на вывоз. Адвокаты господина Пудовкина предполагали, что их клиента выпустят хотя бы под залог. Однако продюсер был задержан до получения результатов повторной экспертизы. По словам адвокатов, если будут подтверждены первоначальные выводы - российскому продюсеру светит либо крупный штраф, либо общественные работы на благо голландского государства. Сам «контрабандист» заявил, что он даже пролетать над территорией Голландии больше не будет и очень надеется, что решение суда не обяжет его отбывать наказание в какой-нибудь социальной больнице.