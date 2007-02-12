Кейт Уинслет подает в суд

Голливудская актриса Кейт Уинслетт подает в суд на британский журнал, который опубликовал материал о том, что она посещала диетолога, чтобы похудеть Звезда «Титаника» с пышными формами выступает категорически против популярной в Голливуде тенденции к излишней худобе, и пришла в ярость, узнав, что в журнале Grazia появилась статья о том, что Кейт прибегла к крайним мерам ради похудения и посещала Chinese Healing Institute в Санта-Монике, Калифорния. Вчера на вручении премий BAFTA в Лондоне Кейт подтвердила информацию – она будет судиться с издательством за сфабрикованную статью, которая подает неправильный пример впечатлительным фанатам. «Я очень расстроена, - признается Кейт. – Это абсолютно неверно, это наглая ложь!» В прошлом году Уинслет уже говорила о своей обеспокоенности тем, что её дочь Миа тоже захочет вписаться в нулевой размер: «Чем я возмущаюсь, так это тем, что образ совершенства становится всё тоньше и тоньше. Это очень опасно, и пугает меня до смерти».