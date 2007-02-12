Скарлетт Йоханссон отрицает роман с Тимберлейком

Скарлетт Йоханссон опровергла слухи о романе с Джастином Тимберлейком Но актриса, которая снялась в его недавнем клипе “What Goes Around”, говорит, что он «милый». На вчерашней церемонии награждения “Grammy” Скарлетт прояснила ситуацию, сказав, что они «сняли вместе видеоклип, кроме того, у нас много общих друзей. Джастин очень милый, и я всегда рада видеть его, но сейчас о нас ходят слухи, а я даже не читаю подобные таблоиды». Была версия, что актриса послужила причиной размолвки Джастина и Кэмерон Диаз, но Скарлетт добавила, что «когда двух одиноких людей видят вместе, сразу же начинаются какие-то сумасшедшие домыслы, но что я могу поделать? Я стараюсь не поддерживать желтую прессу, терпеть не могу, когда за мной следят папарацци. Меньше всего мне хочется, чтобы люди были в курсе моей личной жизни». Но после видео, в котором можно увидеть 9-минутный поцелуй Скарлетт и Джастина слухи вряд ли утихнут.