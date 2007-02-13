Жанна Фриске признана самой сексуальной

Копилка наград певицы, актрисы и просто очаровательной женщины пополнилась званием «Самой сексуальной артистки 2006 года». На днях в кинотеатре «Космос» прошла церемония вручения наград «Звуковая дорожка». Жанна Фриске была заявлена в нескольких номинациях. И, как всегда, она не осталась без наград. Дух соперничества, несмотря на позитивный настрой номинантов, все же присутствовал. Артисты переживали за кулисами, а зрители болели за своих любимчиков в зале. Жанна приехала на церемонию в отличном настроении. Но оно поднялось еще больше, когда ее объявили победительницей в номинации «Sexy». Оставив далеко позади Аниту Цой, Веру Брежневу и Сати Казанову, Жанна получила заслуженный приз. -Мне, безусловно, очень приятно, - признается Жанна. – Любая награда – это бальзам на сердце артиста. Все, что я делаю, я делаю для зрителей и поклонников, и меня очень радует, что мои усилия оценивают не только зрители, награждая меня аплодисментами и цветами, но и профессионалы. Я обещаю и далее не разочаровывать всех, кто в меня верит. И хочу сказать большое спасибо поклонникам, которые всегда со мной. В знак благодарности Жанна спела для присутствующих один из своих последних хитов. Однако даже после того, как певица удалилась со сцены, овации долго не стихали. Источник: PR служба