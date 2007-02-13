ШОК! «Блестящих» утопили

После окончания церемонии «Звуковая дорожка» иностранный поклонник вручил Наде Ручке, Юле Ковальчук, Ксюше Новиковой и Ане Семенович по огромному букету голландских роз. Почетными гостями на церемонии стала группа «Блестящие». Девушки исполнили свой последний хит «Агент 007», получив взамен бурные аплодисменты. -После выступления мы за кулисами поддерживали Жанну. Когда ее объявили победительницей, очень обрадовались. Она заслужила эту победу, - рассказывает Юля. – А когда мы уже собрались уходить, на выходе к нам подошел мужчина. Оказалось, он бизнесмен, живет в Нью-Йорке и является нашим давним поклонником. В Москве он был проездом, но, узнав, что мы выступаем на этой церемонии, задержался в городе и приехал на концерт. Он подарил нам по огромному букету голландских роз, которые специально по его заказу в кратчайшие сроки были доставлены из Голландии. Юле иностранный поклонник вручил красные розы, Ксюше – белые, Наде – бордовые, а Ане – желтые. Источник: PR служба