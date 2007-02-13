Ксюша Новикова сыграла в «Любовь – морковь»

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова приняла участие в съемках новой комедии под названием «Любовь – морковь». «Блестящим» девушкам предложения сыграть в кино поступают часто. И они с удовольствием их рассматривают, выбирая самые лучшие. У Ани Семенович, к примеру, в «копилке» уже около десяти различных ролей. Ксюша Новикова тоже уже пробовала себя в кино, сыграв саму себя в фильме «Параллельно любви». А совсем недавно Ксюша сыграла эпизодическую роль в новом фильме «Любовь – морковь», режиссерами которого стали Ренат Давлетьяров, Александр Котелевский и Александр Олейников. Помимо «Блестящей» в фильме засветилось множество известных лиц, в том числе и шоу-бизнеса: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Ольга Орлова, Александр и Екатерина Стриженовы, Валдис Пельш, Алиса Гребенщикова и Евгений Стычкин. -Было очень приятно вновь оказаться на одной съемочной площадке с Евгением Стычкиным, - говорит Новикова. – Была рада увидеть нашего «учителя», который сделал из «Блестящих» настоящих «Агентов 007». «Блестящая» отлично справилась со своей ролью и съемками осталась довольна, как и режиссеры - ее работой и талантом. -Было приятно поработать с такими известными и профессиональными режиссерами и актерами, - признается Новикова. - «Любовь – морковь» - замечательная комедия о любви. Но, не смотря на комедийный жанр, фильм со смыслом – он помогает влюбленным разобраться в своих отношениях и понять чувства друг друга. Вообще сейчас российский кинематограф начинает вставать на ноги. В последние несколько лет на большие экраны вышло много российских фильмов, которые завоевали признание публики и различные призы. Среди них и «Дневной дозор», «Ночной дозор», «9 рота», «Жара» и так далее. Этот факт очень радует. Особенно то, что зрители, в частности молодежь, начала ходить в кинотеатры, и не только на зарубежные фильмы, но и на наши. Могу пообещать, что это не последнее мое появление на экране. Мне нравится примерять на себя разные роли, работать на съемочной площадке. Это, конечно, тяжелее, чем выступать на сцене, но очень интересно. К тому же, это бесценный опыт, который помогает в моей основной работе. Кстати, специально для этой роли Ксюше пришлось немного поправиться. Некоторые из представителей прессы быстро нашли объяснение этому факту: Новикова беременна! Но, сейчас певица может смело заявить, что это не беременность, а жертва, принесенная кинематографу. Сейчас, когда съемки закончены, Ксюша приводит себя в форму. Сюжет: Герои фильма - обычная семейная пара, в отношениях которой наступает кризис. Супруги решают обратиться за помощью в клинику семейной медицины. И с этого момента они начинают жить жизнью друг друга. Только, поменявшись телами, а, следовательно, проблемами и заботами, герои понимают насколько они дороги друг другу. Понимают, что любят друг друга, как себя самих. Премьера фильма в Москве ориентировочно состоится 6 марта. Не пропустите! Источник: PR служба