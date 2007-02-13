Софию Ротару разозлили фанаты

София Михайловна Ротару недавно чуть было не осталась без платья Неприятный инцидент произошел на церемонии вручения премии "Звуковая дорожка". По словам очевидцев, известная певица стала жертвой поклонников Филиппа Киркорова. Именно они завладели частью концертного наряда Софии Михайловны. София Ротару во время перерыва хотела выйти из-за кулис в холл зала и ускорила шаг, увидев толпу фанатов. Неожиданно певица запуталась в своем шикарном наряде и едва не упала, а у одной из поклонниц Киркорова в руках остался кусок ее платья. Выяснилось, что одна из девушек нечаянно наступила на платье Ротару. Певицу инцидент с толпой фанатов очень разозлил, пишет "Комсомольская правда". По слухам, весь вечер София Михайловна срывала злость на своих помощниках.