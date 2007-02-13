Беременной Еве Польной снова стало плохо

Находящаяся на восьмом месяце беременности солистка группы "Гости из будущего" Ева Польна сильно перенервничала во время своего выступления в Кремле Дело в том, что Еве стало в очередной раз плохо, когда она, уставшая, поднималась на пятый этаж в свою гримерку. Еву уже не раз предупреждали друзья и личный врач, что такие сильные нагрузки ей противопоказаны в последние месяцы беременности. Но несмотря на все предупреждения, певица не захотела отказываться от почетного выступления на этом концерте, за что и поплатилась, пишет газета "Твой день". Выходя со сцены, Польна, собрав все силы в кулак, смогла несколько минут попозировать фотографам. Но, поняв, что стоять на одном месте у нее уже нет сил, попросила проводить ее в гримерку, где, сев на стул, начала жаловаться на сильное недомогание. – Еве сейчас плохо и ни до кого нет дела, – сказал один из танцоров певицы.