Дайана Росс - юридическое наслаждение

В интересную «передрягу» попала Дайана Росс (Diana Ross), жизнь которой в неофициальных видеомемуарах попытались изобразить создатели фильма «Dreamgirls». Дело в том, что занявшись съёмками они не озаботились покупкой прав или банальным обсуждением проекта с самой Дайаной, а потому, естественно, что ничего, кроме судебного преследования от великой певицы им ожидать не приходилось. Однако, недавнее предложение представителей «Киноакадемии», выступить с песней на шоу, и таким образом представить фильм «Dreamgirls», который также претендует на несколько статуэток «Оскар», застало певицу врасплох. «Я до сих пор не смотрела фильм. Думаю, в ближайшее время я займусь просмотром в компании своего адвоката. Если мне понравится, тогда я подумаю над приглашением, однако, пока что я не могу ничего обещать» - отметила Росс.