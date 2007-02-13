Церемония «Грэмми» вернула себе любовь телезрителей

Трансляция церемонии вручения премий "Грэмми" Американской академии звукозаписи, показанная вечером в воскресенье 11 февраля 2007 года, привлекла свыше 21 миллиона американских телезрителей, что на 18 процентов больше результата 2006 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследовательскую компанию Nielsen Media Research. В 2006 году оргкомитет премии передвинул церемонию с традиционного воскресенья на среду, и аудитория трансляции оказалась самой низкой за всю историю "Грэмми" - только 17 миллионов зрителей. В 2005 году показ сериала "Отчаянные домохозяйки" тоже повлиял на объем аудитории: многие зрители предпочли новый эпизод музыкальному шоу. Из всех музыкальных телепередач, собирающих большую аудиторию, рекордсменом считается финал шоу "American Idol". В мае 2007 года его организаторы ожидают 35 миллионов зрителей. Премию "Грэмми" как лучшая новая артистка в 2007 году получила певица Кэрри Андервуд (Carrie Underwood), победительница "American Idol" 2005 года.