Мэрайя Кэри становится супермоделью

Отношения знаменитой певицы Мэрайя Кэри с модой всегда были неоднозначны. Она была далека от статуса иконы стиля, скорее, наоборот, обладательницу одного из самых роскошных голосов на планете не раз зачисляли в списки самых безвкусно одетых знаменитостей. А весьма пышные формы и «неформатное» лицо вряд ли соотносились с какими-либо перспективами модельных проектов. Но, как выяснилось, для того, чтобы добавить к своим регалиям титул «супермодели», достаточно просто быть очень талантливой и популярной. То есть Мэрайей Кэри. Так, на днях певица подписала крупный контракт: она будет представлять марку «Pinko». До этого владельцы итальянского лейбла предпочитали работать с самыми прославленными супермоделями: лицами «Pinko» в свое время были Эль Макферсон, Ева Герцигова, Наоми Кэмпбелл. Однако в этом сезоне дизайнеры решили изменить своей стратегии и пригласили для рекламы Мэрайю. Как выяснилось, подобному решению поспособствовала давняя приверженность вокалистки к этой марке. «Впервые я открыла для себя этот потрясающий Дом моды, когда работала в Италии… Я мгновенно стала фанаткой этой одежды, когда я захожу в их магазин, мне хочется скупить буквально все, - поделилась Мэрайя. - Поэтому вы можете представить, насколько я рада стать «лицом» Pinko. Ведь эта одежда – классная и стильная, и я с нетерпением жду начала нашей совместной работы».