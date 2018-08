Леонардо ди Каприо обанкротит Enron

Леонардо ди Каприо сыграет главную роль и выступит в качестве продюсера фильма, в котором будет рассказана история коллапса компании Enron, сообщает Variety. Кинокомпания Warner Bros. приобрела права на экранизацию книги "Заговор дураков" ("Conspiracy of Fools"), написанной репортером газеты The New York Times Куртом Эйхенвальдом (Kurt Eichenwald). Адаптировать первоисточник для большого экрана поручено сценаристу Шелдону Тернеру (Sheldon Turner). Ди Каприо предстоит сыграть нового сотрудника энергетической компании, который обнаруживает серьезные нарушения в бухгалтерской отчетности и принимает решение вывести мошенников на чистую воду. Напомним, что скандал с компанией Enron крупнейшим финансовым скандалом последних лет в США. Enron была седьмой по величине компанией Америки, на которую работала 21 тысяча человек в 40 странах мира. В 2001 году махинации руководителей Enron привели к банкротству компании.