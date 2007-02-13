Орбакайте прячет обручальное кольцо

По традиции накануне Дня святого Валентина в Кремле выступал практически весь цвет русской попсы Даже прилетела из Майами постройневшая Кристина Орбакайте. Певица хоть и проводит немало времени за океаном, а за российской модой все же следит, поэтому, следуя примеру Тины Канделаки, пришла в перчатках. Под ними, говорят, Кристина прятала обручальное колечко с бриллиантами, подаренное ее мужем Михаилом Земцовым, пишет «Комсомольская правда». А вот Жанна Фриске, напротив, ничего не прятала. Откровенное платье певицы обнажило все ее прелести. Красотка призналась, что сейчас снимается вместе с Константином Хабенским в «Иронии судьбы-2», пишет «Комсомольская правда».