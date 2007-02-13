Анфиса Чехова придумала, как найти мужчину своей мечты

Ведущая программы «Секс» с Анфисой Чеховой» решила ко дню Святого Валентина придумала специальную акцию – теперь познакомиться с мужчиной или женщиной своей мечты станет очень просто. Во всей сети кофеен «Кофе Хаус» с 14 февраля официанты вместе с меню будут приносить посетителям специальные сердечки с изображением Анфисы Чеховой в образе Марлен Дитрих. На этом сердечке можно написать записку понравившемуся парню или девушке и передать ее с официантом. Или укрепить сердечко в подставке на столе – это специальный знак «Я хочу с кем-нибудь познакомиться». Анфиса Чехова: «Сколько часов в неделю Вы проводите в кафе? Я очень много. Так почему бы не совместить полезное с приятным? По-моему, кофейня – лучшее место для знакомства с мужчиной своей мечты. Тем более, теперь это так просто – даже для самых стеснительных – просто передать записку с официантом. Вот и все!»