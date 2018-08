MTV сокращает штаты и меняет стратегию

Руководство MTV Networks заявило о своих планах сократить штат работников в США на 250 человек, направив средства на инвестирование новых проектов. Кроме того, американское подразделение MTV планирует увеличить свое присутствие на "цифровом" рынке. Стало также известно, что изменения могут коснуться и международной бизнес-модели MTV. Новая стратегия компании Viacom Inc. и принадлежащей ей брэнда MTV Networks была озвучена исполнительным директором Viacom Филиппом Дауманом (Philippe Dauman) еще в январе 2006 года. "Мы планируем создание новых проектов, которые будут развиваться за счет уменьшения финансирования уже существующих", - отметила член совета директоров MTV Networks Джуди МакГрас (Judy McGrath). По словам представителей Viacom Inc. и MTV Networks, в настоящее время наблюдается спад стоимости акций компании, так как новое поколение потенциальных зрителей MTV и других проектов, больше нацелены на интернет, покупку мобильных телефонов и использование компьютерных игр. Направив свои усилия на развитие своего присутствия на "цифровом" рынке, подобно таким компаниям, как Time Warner Inc. и NBC Universal, принадлежащей General Electric, Viacom Inc. намерена улучшить свои позиции, сообщает Reuters. Ранее стало известно, что в ближайшие месяцы на сайтах, принадлежащих MTV Networks, уже появятся для скачивания видеоклипы, что снижает долю участия в этом сервиса YouTube. Стоит отметить, что начало проекта совпало с ситуацией, возникшей между Viacom Inc. и YouTube. Тогда владелец MTV Networks потребовал снять с популярнейшего сервиса YouTube более 100 тыс. видео, так как руководители компаний не смогли достичь определенной договоренности.