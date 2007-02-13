В холодильнике Анны Николь Смит обнаружен опасный препарат метадон

В холодильнике умершей 8 февраля модели Playboy Анны Николь Смит обнаружен метадон. Кроме того, там были средства для похудения Slim-Fast и TRIMSPA, чьим лицом являлась Анна Николь. В холодильнике находилась пищевая добавка Miracle 2000, соус, йогурт и масло. Кроме того, там были обнаружены пузырьки с лекарствами для инъекций. Отметим, сообщения о содержимом холодильника появились после того, как гражданский муж Анны Николь заявил о взломе их дома на Багамах, где он в данный момент живет вместе с 5-месячной дочерью Смит Дэниэлин. Напомним, название метадон уже звучало в связи с именем звезды Playboy, поскольку сын Смит Даниэль умер от комбинации наркотиков, которая включала этот препарат. Представители полиции на Багамах сообщили TMZ, что, по крайней мере, один свидетель заявил, что перед тем, как умер Даниэль, муж Анны Николь Говард Стерн давал ему метадон, а затем избавился от оставшегося наркотика, смыв его в унитаз. Этот свидетель, как ожидается, будет давать показания в следующем месяце, сообщает ФактNews. Стерн хранил метадон и в другом доме, где совместно проживал с Анной Николь. TMZ подтвердили тот факт, что полиции известно о содержимом холодильника Смит. Перед смертью Анна Николь сделала две пластические операции на груди Cтало известно, что перед смертью Анна Николь сделала себе как минимум 2 операции на груди. После чего бывшей модели Playboy прописали 10 различных видов сильных обезболивающих. Она могла принять лекарства сверх нормы, так как препараты вызывают привыкание и перестают действовать, сообщила ведущая телекомпании MSNBC Рита Косби. Кроме того, источник Косби рассказал, что когда Анна Николь была найдена в номере отеля одним из своих охранников, она лежала на кровати без сознания и обнаженная, ее голова была накрыта рубашкой. Пустые упаковки из-под таблеток были обнаружены на спальном столике рядом с кроватью в номере отеля Seminole Hard Rock Casino & Hotel, где умерла 39-летняя Смит. Отметим, как сообщает Американская ассоциация пластических хирургов, пластическая операция заканчивается летальным исходом в одном случае из 57 тысяч. Однако после операции могут возникать осложнения. Так специалистами были зарегистрированы многочисленные случаи смерти от сердечного приступа или лихорадки, которая возникает как следствие воспаления после операции. Опубликованное недавно исследование показывает, что воспаление, вызванное инфекциями общих дыхательных и мочевых путей, такими как бронхит, пневмония и цистит, может стать причиной сердечного приступа или инсульта. Кроме того, самый большой риск возникает на самых ранних стадиях воспалительных процессов. Если Анна Николь действительно сделала косметическую процедуру и перед смертью у нее были симптомы гриппа, возможно, она умерла от воспаления, усугубленного большими дозами обезболивающих. Анна Николь Смит внезапно умерла в минувший четверг в одном из отелей Флориды. Вскрытие пока не прояснило причин ее смерти. Патологоанатом заявил, что понадобится от 3 до 5 недель, чтобы точно установить, почему звезда Playboy скончалась.