Началась борьба за дочь Анны Николь Смит

Дочь скончавшейся Анны Николь Смит воссоединилась с одним из вероятных отцов. Сразу несколько охотников за миллионами рванули на Багамы из Флориды, где в морге все еще лежит тело звезды Playboy Анны Николь Смит. Их цель – пятимесячная дочь Смит Дэннилинн. Быстрее всех с девочкой воссоединился адвокат Говард Стерн, последний гражданский муж Анны. Он опередил Вирджи Артур, мать Смит, которая также надеется получить опеку над девочкой, что сделает ее обладательницей многомиллионного наследства дочери. - Пока я дышу, эта женщина Дэннилинн не увидит, - гневно заявил Стерн, напомнив, что Анна не выносила мать и называла ее «родившая меня женщина».