Солистка «ВИА Гры» закачала гелий в грудь

Солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева стала жертвой пластической хирургии. Впрочем, увеличив грудь на два размера, певица еще несколько месяцев назад жертвой себя не считала и вовсю радовалась пышным формам. Однако прошли месяцы и на новоприобретенном бюсте красавицы появились заметные растяжки. Последствия подобной реакции организма стали заметны, когда девушки из «ВИА Гры» появились в откровенных нарядах на концерте Love story в Кремлевском дворце. Перед маммопластикой хирурги предупреждали Джанабаеву, как любую другую клиентку, что реакцию организма невозможно точно предсказать и в какой-то момент могут появиться растяжки, но тогда жаждущую пышных форм Альбину это не остановило, пишет газета «Твой день». – Такие растяжки, как у певицы сейчас, возможны в двух случаях, – признался один из врачей частной клиники пластической хирургии доктора Блохина Александр. – Обычно это возникает либо из-за того, что в грудь накачано чрезмерно большое количество геля, либо когда женщина после этой операции сильно худеет. Близкие друзья и коллеги Альбины заметили, что певица в последнее время сильно похудела. Возможно, из-за резкого избавления от лишнего веса у девушки и появились пресловутые растяжки. С удовольствием демонстрировала грудь, правда уже без всяких повреждений, другая сексапильная певица – Жанна Фриске. Не смущаясь набранных за зиму килограммов, Жанна пребывала в игривом настроении и была такой раскованной, какой коллеги не видели ее очень давно. Впрочем, не только Жанна удивила в этот вечер окружающих. Много пересудов вызвала и новая прическа солистки группы «А-Студио» Кети Топурия, которая ровно в два раза укоротила свои пышные локоны. Теперь она является обладательницей элегантного каре. Не занимать элегантности было и Сергею Звереву, который в буквальном смысле слова выпорхнул из гримерки к восхищенным гостям. Вжившись в роль ангела-хранителя, Зверев нашел кого оберегать: весь вечер он не отходил от рэппера Тимати, который до сих пор не может вылечить синяк, полученный в драке в родном ночном клубе. Перещеголять Зверева в эпатажности костюма удалось только Филиппу Киркорову, приехавшему в Кремль в наполеоновской треуголке, сразившей публику наповал.