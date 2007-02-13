Роман Бритни рухнул из-за ее сексуальной ненасытности

После шести недель романа модель Айзек Коэн расстался с Бритни Спирс. У него не хватило сил угнаться за ней как в пьянстве, так и в постели. «В сексе она ненасытна и изобретательна, - поведал Айзек. – Однажды мы занимались любовью, а ее свадебное платье висело рядом. Будто ее бывший муж лежал в постели с нами. Но после секса Бритни превращалась в беззащитную девочку, не способную справиться с обрушившимися на нее трудностями. Я боготворю Бритни, но мы расстались, так как она оказалась еще не готова к серьезным отношениям» передаёт слова Айзека издание «Твой день».