Ксения Собчак ждет пополнения

Ведущая "Дома-2" Ксения Собчак преисполнена радостных ожиданий. Дело в том, что на подведомственной ей территории телестройки в скором времени должно быть прибавление. Обзавестись малышом решили Настя Дашко и Сэм Селезнев. Ксению Собчак и ее соведущую Ксению Бородину эти планы очень обрадовали. Девушки решили даже выделить будущим родителям двухэтажный коттедж с большой кухней и тремя комнатами, пишет "Комсомольская правда". Пока просторное жилище еще недостроено, Сэм и Настя хотят отправиться в романтическое путешествие в Таиланд. В Россию влюбленные рассчитывают вернуться уже втроем. А вот с датой свадьбы Дашко и Селезнев пока так и не определились. Напомним, не так давно Настя поставила своему возлюбленному ультиматум: или он на ней женится, или она ищет другого парня. Сэм же считает, что сначала необходимо купить квартиру, машину и обеспечить прочие материальные условия для создания семьи. Между тем Насте, которая недавно попадала в больницу, врачи посоветовали родить ребенка до 27 лет. Обеспокоенная Дашко рассказала обо всем Сэму и получила его предварительное согласие на бракосочетание. Теперь же молодой человек созрел и до другого ответственного шага. Он сам заявил, что проникся идеей завести малыша.