ШОК! Вся правда о победе Тины Кароль в Юрмале!

10 февраля, в клубе Чайковский де Люкс, прошло выступление нового музыкального проекта Катерина. Помимо качественных и завораживающих песен, гостей ждала масса сюрпризов. Прежде всего, гость вечеринки, гениальный молодой певец, композитор, пианист, аранжировщик и продюсер - Брэндон Стоун, который приехал в Украину по приглашению певицы. Брендон долгое время жил в США, где его продюсерами являются Harry Hinde и Joel A.Katz , которые работают с такими известными вокалистами, как Mariah Karey, Whitney Houston, Tony Braxton. Затем он переехал жить в Германию, где заработал себе имя талантливого певца, композитора и аранжировщика. 2002 год Германия встретила с песней Брэндона "Peace to the world" ("Миру мир"), посвящённую жертвам терракта 11 сентября в Нью Йорке, которую он исполнил перед многомиллионной публикой на Бранденбургских Воротах в центре Берлина. Он выпустил 5 синглов; его рождественский хит "Magic Christmas" в 2003 году занял верхние строчки европейских хит-парадов, а в Испании долгое время находилась на первом месте, подвинув с пьедестала Robbie Williamsа. В июле 2005 года Брэндон Стоун громко заявил о себе в российском шоу-бизнесе, приняв участие в самом престижном и популярном конкурсе «Новая волна» в Юрмале.Он оказывал помощь организаторам конкурса в подготовке конкурсантов, как музыкальный продюсер, написал песню, с которой участница конкурса Тина Кароль заняла второе место и получила специальный приз от Аллы Пугачёвой. Сам Brandon лидировал после первого конкурсного дня и занял призовое место. После конкурса, в соавторстве с Евгением Харьковым, он написал две песни для дуэта с Тиной Кароль, которые сразу стали хитами на Украине, после чего Brandon получил приглашение принять участие в съёмках телепередачи «Песня года». Так же в Берлине, на студии продюссерского центра «Brandon Stone Production», планируется запись нового альбома Тины Кароль. На пресс конференции посвященной событию журналисты атаковали массой вопросов Катерину, ведь и Тина Кароль была никому неизвестна до той памятной встрече на Юрмале с Брендоном, значит ли это, что мы видим рождение новой звезды? Почему Брендон приехал в Киев, в преддверии Дня всех влюбленных, и именно по приглашению Катерины? Случайность ли это? На эти и другие вопросы, уверенно и исчерпывающе, давала ответы певица. Она рассказала, что Катерина - это ее настоящее имя, автором текстов песен является она сама, с детства мечтает написать книгу, сейчас работает над новыми песнями, в сентябре планирует выпустить альбом. Общаясь с прессой, Брендон приоткрыл завесу тайны над финалом в Юрмале, где блистала Тина Кароль, ведь выбранные тогда Тиной песни не понравились организаторам, и она не была допущена к выступлению. Только благодаря великодушию Брендона, украинка смогла участвовать и победить. Так же, отвечая на вопрос журналистов, Брендон сделал признание о своих бывших и настоящих взаимоотношениях с Тиной. После пресс-конференции, Катерина и Брендон подарили всем своим гостям чарующий фейерверк своих произведений, романтичных и теплых. Среди которых хиты Брендона «Моя мадонна» и «Я эту женщину любил», так же выделялись песни Катерины «Без тебя» и «Суеверия», а также исполняемая впервые «Тишина». Десятки людей, в переполненном зале клуба, стоя, восторженно аплодировали исполнителям искренне благодаря их за подаренное удовольствие. Источник: missfoto.kiev.ua.