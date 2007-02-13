Подвыпивший Носков смутил Анну Невскую (ФОТО)

На днях в столичном ресторане «Гон-Конг» прошло вручение второй премии «Золотой каблучок», которую звездам шоу-бизнеса вручает компания, продающая обувь. Среди лауреатов «Золотого каблучка» 2006 года были Ольга Кабо, Руслана Писанка, Анна Невская, Светлана Мастеркова, Ольга Прокофьева, Анна Хмельницкая, Ирина Алферова, Елена Ищеева, Анна Терехова. Ведущими вечера были Екатерина Одинцова (канал «Домашний») и Максим Данилов («МузТВ»). Среди гостей вечера были замечены актриса Анастасия Цветаева, теннисист Евгений Кафельников, певец Сергей Жуков, актер Сергей Астахов, группа «Сливки», продюсер Екатерина фон Гечмен-Вальдек с подопечным Алексеем Воробьевым, певица Малина, группа «Премьер-министр». Первым в ресторане появился Андрей Носков, который убивал время в баре с бокалом самбуки. Немного позже стали подтягиваться другие гости; в разгар мероприятия пришли супруги Юлия Такшина и Григорий Антипенко, которые сразу же прошли за столик и проводили вечер вместе. Елена Ищеева с Екатериной фон Гечмен-Вальдек долго о чем-то беседовали и с удовольствием позировали в обуви от спонсора мероприятия. Руслана Писанка накануне сильно переборщила с коньяком и не была готова к употреблению алкогольных напитков. Телеведущей пришлось отказать знакомому, который хотел с ней выпить шампанского. Когда Андрею Носкову вручили премию за создание образа самой неординарной телесемьи, он вдруг стал целовать плечи Анны Невской, чем изрядно смутил партнершу по сериалу «Кто в доме хозяин». А потом взял актрису на руки и стал кружить. Анна испугалась за сохранность своего дорогого платья. Премия вручалась в следующих номинациях: «Из золушки в принцессу» присуждена была Нелли Уваровой, которая не смогла явиться на вручение премии. Премию «За лучшее создание образа бизнес-вумен» получила Ольга Прокофьева. Премия «За самобытность и индивидуальность» была присуждена актрисе Ирине Алферовой. Награду «За стиль и грацию» присудили ведущей Татьяне Веденеевой. В номинации «За правду в книжках и жизни» победила Дарья Донцова. Так как она не приехала, премию отдали Руслане Писанке с тем, чтобы телеведущая передала награду Дарье. Премию «За гармоничную смену амплуа со спортивного на телевизионное» вручал гимнаст Алексей Немов олимпийской чемпионке Марии Киселевой. Премию «За образ самой неординарной телесемьи» получили Анна Невская и Андрей Носков. Премию «За стиль и грацию в жизни и на большой сцене» получила Катя Лель.