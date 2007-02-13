Бешеные заработки Камерон Диаз

Как гласит народная мудрость, если в одном месте убудет, то в другом обязательно прибудет. В конце января 34-летняя голливудская актриса Камерон Диаз сообщила о разрыве со своим приятелем Джастином Тимберлейком, а на днях стало известно, что за участие в одной из рекламных кампаний звезда заработала 3 миллиона долларов. Кэм впервые так быстро заработала столь внушительную сумму. Она приняла участие в съемках рекламного ролика расположенного в Токио телекоммуникационного гиганта SoftBank Mobile Corp. В ролике, съемки которого прошли в прошлом месяце в Лос-Анджелесе, актриса предстала в своем типичном образе блондинки, наряженной в зеленое платье. Она прогуливается по улице под аккомпанемент композиции "Walk this way" от Aerosmith, а вокруг снуют киношные персонажи – инопланетяне, ковбои, пираты… По словам очевидцев, актриса выглядит потрясающе. Камерон Диаз занимает почетное пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис Голливуда (средний гонорар за участие в фильме составляет 15 млн). Она также попала в двадцатку самых состоятельных представительниц шоу-бизнеса, согласно рейтингу журнала Forbes. Состояние Камерон оценивалось в 75 миллионов долларов. Впрочем, в рекламе для SoftBank Mobile Corp. вместе с Диаз принял участие и Брэд Питт. SoftBank предпочел не распространяться о финансовой стороне этого дела, так как их соглашение запрещает обсуждать рекламу в Японии с американскими СМИ. Однако, Washingtonpost намекнул, что парочке заплатили более $1.7 миллиона каждому, что, видимо, является максимальной суммой, которую когда-либо платили за рекламу в Японии. Стоит отметить, что японские компании с огромным удовольствием занимаются наймом голливудских звезд для своих рекламных кампаний, поскольку они считают, что это поможет привлечь потребителей.