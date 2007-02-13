Кристина Агилера скоро станет актрисой?

Кристина Агилера (Christina Aguilera), судя из её последних интервью, хочет попробовать свои силы в роли актрисы. “Мне часто присылают сценарии к фильмам и предлагают различные роли в фильмах, постепенно меня это начинает заинтересовывать. Я хочу во время своего следующего турне, во время длительных переездов некоторые из них прочитать. Я жду действительно стоящего предложения и подходящей роли”,- сказала Кристина. Новые фото Кристины Агилеры с мужем Джорданом (Jordan) на выходе из ресторана “Ivy” в Беверли Хилз.