Европа узнает о Верке Сердючке

Завершился прием заявок от исполнителей, пожелавших представить Украину на конкурсе "Евровидение" в 2007 году. Одним из претендентов стал Андрей Данилко, он же Верка Сердючка. В 2006 году на "Евровидение" поехала участница украинского аналога "Фабрики звезд" Тина Кароль, ставшая на конкурсе седьмой. По сообщению пресс-службы Национальной телекомпании, в 2007 году будет проведен концерт с участием всех претендентов. Самого достойного выберут зрители. Андрей Данилко собирался участвовать в "Евровидении" еще в 2006 году, но так и не определился, какую страну ему представлять - Россию, Украину или Казахстан. Теперь же артист подал заявку на участие, причем продюсер Сердючки Юрий Никитин в результатах отбора не сомневается. По его словам, в этом году ситуация не отличается от прошлогодней: "Тогда было одно яркое известное лицо и ряд неизвестных, и с самого начала было понятно, кого выберут зрители". Помимо Сердючки в конкурсе примет участие супруга продюсера группы "ВИА Гра" Дмитрия Костюка Евгения Власова. "Евровидение-2007" пройдет в столице Финляндии 11 и 12 мая.