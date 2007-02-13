Робби Уилльямс попал в клинику

Британский певец Робби Уильямс попал в одну из реабилитационных клиник США. Об этом сообщила представитель исполнителя Брайони Уоттс (Bryony Watts). Уоттс также заявила, что в клинику Уильямс попал из-за зависимости от лекарственных препаратов, но от дальнейших комментариев отказалась. Отметим, что Уильямс отправился в клинику в день своего рождения - во вторник, 13 февраля, певцу исполнилось 33 года. Робби Уильямс (Robbie Williams) получил известность как участник британского поп-квинтета Take That, в состав которого он входил с 1990 по 1995 год. Певец начал сольную карьеру с записи кавера на хит Джорджа Майкла Freedom в 1996 году и затем выпустил несколько успешных альбомов. Его последняя работа - пластинка Rudebox.