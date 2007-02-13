Поклонники Кайли Миноуг в гневе

Фанаты Кайли Миноуг возмущены ее бывшим бойфрендом Оливье Мартинесом. Гнев со стороны поклонников Кайли Миноуг (Kylie Minogue) вызвали любовные похождения бывшего дружка певицы Оливье Мартинеса (Olivier Martinez), которые он громогласно устраивал в Лос-Анджелесе в последнее время. Все это заставило певицу лично обратиться к ценителям ее таланта. Соответствующее заявление было помещено на личном сайте Миноуг. В нем Кайли попросила своих фанатов сменить гнев на милость. "Что касается вашего отношения к похождениям Оливье, я могу только сказать, что он просто не заслуживает такого отношения и, уж тем более, преследования. Для тех людей, к которым я испытываю огромную любовь и уважение, с которыми общаюсь, такого рода действия - чрезвычайно несправедливы: Никто не имеет права взять и демонизировать человека. Одно, о чем я вас попрошу, как людей, ценящих меня - максимально выразить свою поддержку и мне и Оливье, потому как разрыв двух людей - это всегдла не легко." Певица также напомнила тот факт, что во время своей тяжелой болезни, сеансов химиотерапии, она получила от Мартинеса огоромную поддержку. Кайли, к тому же, отзывается о нем как о "самом благородном человеке, которого она когда-либо встречала."