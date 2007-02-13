Звезды не хотят ехать на «Евровидение – 2007»

В прошлом году была достигнута договоренность, что, начиная с 2007 года, конкурс «Евровидение» в очередь с Первым каналом будет проводить канал «Россия». Предполагалось, что перед новогодними праздниками он объявит имена нескольких претендентов на участие в конкурсе, из которых потом будет осуществляться окончательный выбор. По слухам, этими претендентами должны были стать участник «Танцев на льду» Сергей Лазарев и певица Валерия, которую «евровидейными» перспективами якобы заманили в жюри «Секрета успеха». Однако в последний момент выяснилось, что наши телебоссы все переиграли, и «Евровидением», как и прежде, будет заниматься Первый канал, пишет "Экспресс газета". - Канал «Россия» предпочел взяться за новый проект - танцевальное «Евровидение», - объяснил продюсер «народных артистов». - Один из главных продюсеров канала г-н Шумаков - фанат танцев. Его стараниями на «России» уже сделали «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». И для них получить к себе на канал танцевальное «Евровидение» было делом чести. Ради этого они уступили Первому каналу обычное, песенное, за которое сами когда-то боролись. По последним сведениям, Первый канал вроде бы собирается делать открытый отбор, как в позапрошлом году. В качестве возможных претендентов на «Евровидение» называют Сергея Лазарева, Валерию, Варвару, выпускника «Фабрики звезд» Виктора Дробыша Прохора Шаляпина и даже подзабытого Витаса. Но все они от намерений участвовать в конкурсе дружно открещиваются. - Насчет нашего участия в «Евровидении» первый раз слышу, - удивился муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин. - Никаких предложений по этому поводу нам не поступало. А даже если бы и поступили, мы бы физически не смогли туда поехать. У нас гастрольный график расписан уже до июня. Просто кто-то из журналистов меня спросил, кого бы я отправил на «Евровидение», и я ответил, что Валерию. Билан очень высоко поднял планку. И сейчас мало кто сможет выступить на таком же уровне. Валерия смогла бы. У нее есть голос. Есть новая сумасшедшая песня. Но зачем Валерии «Евровидение»? Она уже состоявшаяся артистка. Для чего ей что-то кому-то доказывать?! И Билану, на мой взгляд, не нужно второй раз туда ехать. Я считаю, что это будет ошибкой… - В этом году я не буду принимать участие в отборе на «Евровидение», - заявила певица Варвара. - В прошлом году я готовилась к этому очень серьезно. Я всей душой хотела победить. И мне было крайне тяжело пережить, что в итоге выбрали Билана. Да, я потом ездила его поддерживать. Но все равно у меня осталась в душе страшная рана. И она до сих пор не зажила. Боюсь, я бы просто не пережила, если бы меня опять не выбрали… - Нет-нет, от России я никого из своих артистов выставлять не буду, - отмахнулся продюсер Виктор Дробыш. - Я слышал, что Первый канал хочет снова послать Билана. Вот пусть и посылает! А мне хватит Колдуна, который будет выступать от Белоруссии. Я и этим-то не особо хотел заниматься. Но Колдун настойчиво просил: «Можно я попробую?». «Если хочешь, пробуй! - ответил я. - Но я палец о палец не ударю». Он сам сочинил и записал песню. Сам подал заявку. И в итоге прошел в финал. Тут уж мне деваться было некуда. Пришлось ему помогать. Вот летал с ним в Грецию записывать новую песню, которую ему написал Киркоров. Сейчас хочу сделать ему дуэт со «Скорпионс». Пробиваю его участие в финале финского отборочного тура. Информация, будто моя компания Национальная музыкальная корпорация под давлением Первого канала запретила Колдуну участвовать в «Евровидении», - полная х…ня. Просто белорусы считали, что сделали нашей компании подарок, доверив Колдуну представлять их страну, и не хотели нам помогать в плане финансирования. Чтобы как-то воздействовать на них, мы и сделали заявление, будто считаем участие Колдуна в «Евровидении» нецелесообразным. Сейчас все вопросы благополучно улажены…