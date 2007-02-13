«Танцы минус» монтируют неформатный клип

Группа «Танцы минус» готовит концертный видеоролик, снятый на фестивале «Максидром-2006». По словам лидера коллектива Вячеслава Петкуна, группа записала на видео все выступление и в настоящий момент решает вопрос о том, какое видео запускать в телеэфиры. В то же время, Вячеслав Петкун отмечает, что где можно будет этот ролик показать – пока неизвестно, так как в последнее время «Танцы минус» перестали попадать в формат так называемого популярного мейнстрима, сообщает InterMedia. «Я считаю, что это вполне естественно и закономерно, - утверждает артист. – И это нисколько меня не расстраивает».