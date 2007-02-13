Билеты на сольник Билана раскупают, как горячие пирожки

Продажи билетов на сольные концерты Димы Билана, которые пройдут 16-17 марта в «Лужниках», идут небывалыми темпами: за полтора месяца до мероприятия продано уже 10% от их количества. «Мы еще не успели развесить всю наружную рекламу из запланированного количества, а билеты уже расходятся с невероятной скоростью, — говорит один из организаторов концерта Сергей Балдин. — Сейчас среди российских звезд только единицы могут позволить себе большие сольные концерты. Но для Димы пришлось организовать целых два сольника, и я уверен, что оба они соберут полный аншлаг». Эти выступления станут первыми большими сольными выступлениями артиста в Москве. Решение о проведении двух одинаковых концертов подряд было принято организаторами в связи с тем, что зал «Лужников» не сможет единовременно вместить всех поклонников певца.