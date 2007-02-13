Пэрис Хилтон за $40 пошла по рукам

17 февраля наследнице крупнейшей гостиничной империи Пэрис ХИЛТОН стукнет 26. Ко дню рождения светская львица получила пренеприятнейший подарок. В Интеренте появился специально созданный сайт. На нем выставлены фотографии интимных вещей Пэрис Хилтон. Теперь любой желающий сможет удовлетворить любопытство, читая ее дневники, письма и записи телефонных разговоров, разглядывая частные снимки и пикантные видеозаписи. Среди хитов «коллекции» - репортаж о том, как Пэрис плещется в ванне, зажигает на Карибах и куролесит на безбашенных вечеринках. Месячная подписка на посещение сайта стоит около $40. Разместил компромат некий Бардиа Перса, который приобрел его через посредника. Прежде чем попасть в грязные руки интернетчика, архив хранился на площади 560 квадратных метров на одном из складов Лос-Анджелеса. Пэрис не заплатила за хранение $208 и попросту забыла свои вещи во время недавнего переезда на новую виллу. И теперь отдувается.